Федоров об эмоциях после победы в Кубке Гагарина: «Я немножко отключился от Вселенной. Не знал, как праздновать»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился ощущениями после завоевания Кубка Гагарина.

— Вы держали . Какие чувства?

— Если честно, я немножко отключился от Вселенной. После того, когда ты работаешь на лавке и думаешь об игре, я не знал, как праздновать. Я был счастлив за ребят, которые это все выдержали, вняли и сделали.

И, конечно, душа болела за травмированных ребят, которые вышли на этот матч, особенно Саша Попов, — сказал Федоров.

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок