Скачков о получении гражданства Румынии: «Должен был произнести клятву на румынском языке. Что-то про «быть верным» и «защищать»

рассказал, как получил гражданство Румынии.

Российский нападающий получил румынское гражданство в сентябре 2021 года. Скачков играет в Румынии с 2019 года.

– Как проходит процедура получения гражданства?

– По времени прошел практически год. Начиная с того момента, как генменеджер сделал мне такое предложение, заканчивая моментом, когда удалось собрать все документы и выдали паспорт.

Оформление проходило через федерацию хоккея, которая заявила обо мне как о потенциальном игроке сборной Румынии. В сентябре я получил паспорт.

– Ощущаете себя румыном?

– Да нет, конечно (смеется). Но для передвижений между странами, конечно, удобно. Никакого Шенгена больше оформлять каждый раз не надо.

– То есть вам выдали паспорт без всяких экзаменов и знания языка?

– Почему же? Я приезжал в посольство, где должен был произнести клятву на румынском языке. Это обязательная программа. Я ее выучил, там было около двух четверостиший.

– Перевод-то знаете?

– Если увижу текст, то скажу. Сейчас уже немного подзабылось. Что-то про «быть верным» и «защищать» (улыбается). Ну и на кое-какие вопросы тогда тоже отвечал. Но свободно разговаривать на румынском я, конечно, не могу. Довольно своеобразный язык, – сказал нападающий «Чиксереды» и сборной Румынии.

Ранее Скачков играл в КХЛ за «Трактор», «Ак Барс», СКА, «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи» и «Югру». В сезоне-2017/18 он выступал в Беларуси за минскую «Юность».

Россиянин Скачков сыграет за Румынию на ЧМ-2022 во 2-м дивизионе. Он получил румынское гражданство в 2021 году