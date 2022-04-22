Россиянин Скачков сыграет за Румынию на ЧМ-2022 во 2-м дивизионе. Он получил румынское гражданство в 2021 году

сыграет за сборную Румынии во втором по силе дивизионе ЧМ-2022.

Об этом сообщает «Белорусский хоккей».

Российский нападающий получил румынское гражданство в сентябре 2021 года.

Скачков играет в Румынии с 2019 года. В сезоне-2021/22 со Скачковым выиграла лигу Венгрии и Румынии.

37-летний нападающий был признан лучшим форвардом сезона. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 66 (25+41) очками в 37 матчах. В плей-офф добавил 19 (9+10) баллов в 15 играх.

Ранее Скачков играл в КХЛ за «Трактор», «Ак Барс», СКА, «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи» и «Югру». В сезоне-2017/18 он выступал в Беларуси за минскую «Юность».