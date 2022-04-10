«Чиксереда» со Скачковым, Таратухиным и Куляшом выиграла Эрсте лигу, где играют клубы из Румынии и Венгрии

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«Чиксереда» со Скачковым, Таратухиным и Куляшом выиграла лигу Венгрии и Румынии.

В финальной серии Эрсте лиги румынский клуб обыграл «Ференцварош» со счетом 4-1 (5:3 в пятом матче). 

37-летний Евгений Скачков, сделавший дубль в заключительном матче, был признан лучшим форвардом сезона.

Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 66 (25+41) очками в 37 матчах. 

Также в составе «Чиксереды» титул завоевали 39-летний Андрей Таратухин, 38-летний Денис Куляш, 37-летний Евгений Лапенков и 32-летний белорусский вратарь Максим Саманьков.

При этом Таратухин, Куляш, Саманьков и Скачков не считались легионерами, поскольку стали гражданами Румынии.

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