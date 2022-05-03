Валерий Каменский: «Максим Третьяк сыграл на своем уровне, стабильно. Выручил сборную в нескольких моментах»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Валерий Каменский Максим Третьяк ТАСС Дмитрий Николаев Хоккей

Валерий Каменский подвел итоги товарищеских матчей между сборными России и Беларуси.

В обеих играх победу одержали россияне (5:2, 3:2 ОТ).

«Проверяли молодежь, хорошая тренировка, спарринг. Белорусы тоже понравились, интересные матчи, веселые, комбинационные. Думаю, зрителям было приятно посмотреть.

Третьяк сыграл на своем уровне, стабильно, команда выиграла, со стороны нормально, он выручил в нескольких моментах.

Гол вратаря Дмитрия Николаева в первом матче? Николаева можно поздравить, редко бывает, вошел в историю, молодец. Сейчас вратари хорошо клюшкой играют и забивают», – сказал советник главного тренера сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные