Валерий Каменский: «Максим Третьяк сыграл на своем уровне, стабильно. Выручил сборную в нескольких моментах»

подвел итоги товарищеских матчей между сборными России и Беларуси.

В обеих играх победу одержали россияне (5:2, 3:2 ОТ).

«Проверяли молодежь, хорошая тренировка, спарринг. Белорусы тоже понравились, интересные матчи, веселые, комбинационные. Думаю, зрителям было приятно посмотреть.

Третьяк сыграл на своем уровне, стабильно, команда выиграла, со стороны нормально, он выручил в нескольких моментах.

Гол вратаря в первом матче? Николаева можно поздравить, редко бывает, вошел в историю, молодец. Сейчас вратари хорошо клюшкой играют и забивают», – сказал советник главного тренера сборной России.