Максим Третьяк: «С дедом после каждой игры созваниваемся, обмениваемся впечатлениями»

сообщил, что рад вызову в сборную России на матчи против Беларуси.

«В любом случае всегда приятно приехать в сборную, какая бы она ни была – юниорская, молодежная, национальная. Это огромный позитив, поэтому при любом вызове я всегда рад.

Я жду интересный хоккей, легкой прогулки в любом случае не будет. Очень хорошие команды, все хотят победить, и я уверен, что будет интересный хоккей и нам нужно будет выложиться на все 100%, чтобы выиграть.

Напутствия от моего деда ? Да нет, специальных каких-то напутствий не было. Иногда после игр дает советы. В любом случае после каждой игры созваниваемся, как в любой семье, общаемся. Не могу сказать, что досконально разбираем игры, но обмениваемся впечатлениями.

Мечта? Я не люблю загадывать – просто работаю, занимаюсь своим любимым делом. Стараюсь с каждым днем стать лучшей версией себя, люблю свое дело и стараюсь помочь команде», – сказал вратарь и сборной России.

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