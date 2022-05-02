Третьяк о внуке, отразившем 23 из 25 бросков с Беларусью: «Максим солидно сыграл. Защитник в конце удалился – подвел команду»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею Максим Третьяк Даниил Мисюль ТАСС Хоккей

Президент ФХР оценил игру внука в матче против сборной Беларуси.

Сборная России обыграла команду Беларуси (3:2 ОТ) в контрольном матче, который состоялся в Туле.

«Сборная показала интересный хоккей. Было много ошибок, интересных моментов, но это молодые ребята. Главное – они играли с желанием.

Это был экзамен для них. Плюсы этой команды – молодость и задор, но эмоции надо прятать вглубь своей души.

Защитник [Даниил Мисюль] в конце удалился – подвел команду. Все же надо все делать ради команды. Но это для всех опыт», – сказал Владислав Третьяк.

В воротах сборной России сыграл Максим Третьяк – внук президента ФХР. Максим отразил 23 броска из 25, пропустив две шайбы в третьем периоде.

«Вратарь нормально отыграл. Почти два месяца не играл – достойно сыграл. Вообще оба вратаря показали хороший класс. Конечно, игра для него тяжелая была, но сыграл Максим солидно», – сказал Третьяк.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные