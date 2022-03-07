Федоров о 4-0 с «Локомотивом»: «Рад за команду и характер, который нам удалось показать. Мы обыграли серьезного соперника»

подвел итоги серии плей-офф с (4-0).

– Очевидно, что у нас получилось обыграть очень хорошо организованного соперника, который не прощает ошибок. Нам удалось вырвать первые две игры, но каждая из них состояла из нервных моментов.

Понятно, что 126 минут команды бились до последнего. Наше большинство сработало, забили важный гол. Наших ребят с победой! Мы прошли определенный путь. Он нам поможет в дальнейшем. Сейчас нужно немного отдохнуть, перегруппироваться и в бой.

– Какие у вас сейчас эмоции?

– Еще не отошел от игры, мы еще не все осознали. Но хочу сказать, что рад за команду, за коллектив и характер, который нам удалось показать. Мы обыграли в этой серии крепкого, серьезного соперника.

– Как уход Валльмарка и Нордстрема может повлиять на вашу игру?

– Ребята все что могли сделали, держались до последнего. Деталей не знаю, но, очевидно, это серьезная, семейная тема, возможно. Они сделали все, что смогли, спасибо им за работу. Наши ребята заполнили эти две позиции и показали зрелый, хороший уровень. По тактическим моментам – они не глобальны. Отдохнем, проанализируем эту серию, будем двигаться дальше и ждать следующий раунд.

– травмирован?

– Да, у Даррена травма верхней части тела. Нужно уточнить информацию. Думаю, во втором раунде он уже сыграет, – сказал главный тренер .