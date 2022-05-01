Жамнов отказался тренировать сборную России в майских матчах. ФХР не продлит с ним контракт (РБК)

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Сергей Зубов Сборная Беларуси по хоккею товарищеские матчи Хоккей

Алексей Жамнов отказался тренировать сборную России во время майских товарищеских матчей.

По информации РБК, Сергей Зубов сменил Жамнова по этой причине.

«Жамнов сам отказался тренировать сборную в Туле и Санкт-Петербурге», – сообщил источник. Утверждается, что ФХР не будет продлевать контракт с Жамновым.

Жамнов стал главным тренером сборной России в конце сентября 2021 года. Его контракт с ФХР рассчитан до конца сезона.

Сегодня сборная России в Туле обыграла Беларусь (5:2). Завтра пройдет еще один матч этих команд. 

5-8 мая в Санкт-Петербурге пройдет турнир с участием сборных России, Беларуси и молодежной российской команды.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные