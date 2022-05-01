Жамнов отказался тренировать сборную России в майских матчах. ФХР не продлит с ним контракт (РБК)

Алексей Жамнов отказался тренировать сборную России во время майских товарищеских матчей.
По информации РБК, Сергей Зубов сменил Жамнова по этой причине.
«Жамнов сам отказался тренировать сборную в Туле и Санкт-Петербурге», – сообщил источник. Утверждается, что ФХР не будет продлевать контракт с Жамновым.
Жамнов стал главным тренером сборной России в конце сентября 2021 года. Его контракт с ФХР рассчитан до конца сезона.
Сегодня сборная России в Туле обыграла Беларусь (5:2). Завтра пройдет еще один матч этих команд.
5-8 мая в Санкт-Петербурге пройдет турнир с участием сборных России, Беларуси и молодежной российской команды.