Вице-президент «Металлурга»: «Керри и Лайпсик готовы приехать. С Майе ведем переговоры. На 90 процентов он останется в клубе»

Сергей Ласьков сообщил, что «Металлург» ведет переговоры с Филиппом Майе.

– Выход в финал Кубка Гагарина добавляет очков в переговорах с игроками?

– Не думаю, что «Металлургу» нужны очки. Выход в финал дополнительно укрепляет позиции «Металлурга» как одного из топ-клубов лиги. Многие знают нашу инфраструктуру.

По словам наших иностранцев, она соответствует уровню и отдельных клубов . Послушайте мнения и , которые поиграли в «Вашингтоне», или Джоша Керри, который играл в «Питтсбурге».

– Легионеры остаются в новом сезоне?

– У Керри и Лайпсика подписаны контракты. Они готовы приехать и играть. С Майе ведем переговоры. На 90 процентов он останется в клубе. Им нравится играть вместе.

– У вас есть гарантии, что перед новым сезоном все легионеры приедут в команду? Финансовое положение в стране нестабильно.

– Все суммы по контрактам оговорены, они в рублях. В лиге есть опция по переводу зарплат по курсу доллара в день оплаты. Курс сейчас соответствует тому, который был раньше. Наши иностранцы вне политических событий. В Канаде нет давления на игроков, в отличие от других стран, – сказал первый вице-президент, директор .