«Салават» предложил 50 млн рублей «Спартаку» за Ивана Дроздова (Михаил Зислис)

Теги Салават Юлаев Спартак возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Иван Дроздов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Салават Юлаев» предложил 50 млн рублей «Спартаку» за Ивана Дроздова.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Салават Юлаев» предлагает «Спартаку» 50 миллионов рублей за ставшего ограниченно свободным агентом белорусского нападающего Ивана Дроздова.

В московском клубе пока думают и не согласились на сделку», – написал Зислис.

В сезоне-2021/22 форвард набрал 18 (12+6) очков в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 14:32.

В плей-офф на счету 22-летнего нападающего 2 (1+1) балла в 5 играх.

22-летний форвард «Спартака» Дроздов может перейти в «Авангард», «Трактор» или «Салават»

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