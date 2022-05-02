«Салават» предложил 50 млн рублей «Спартаку» за Ивана Дроздова (Михаил Зислис)

предложил 50 млн рублей «Спартаку» за Ивана Дроздова.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

«Салават Юлаев» предлагает «Спартаку» 50 миллионов рублей за ставшего ограниченно свободным агентом белорусского нападающего .

В московском клубе пока думают и не согласились на сделку», – написал Зислис.

В сезоне-2021/22 форвард набрал 18 (12+6) очков в 44 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 14:32.

В плей-офф на счету 22-летнего нападающего 2 (1+1) балла в 5 играх.

22-летний форвард «Спартака» Дроздов может перейти в «Авангард», «Трактор» или «Салават»