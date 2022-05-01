Хайруллин о 5:2 с Беларусью: «Давно не играли, соскучились по хоккею. Сборную России везде любят»

Теги Сборная России по хоккею выставочные матчи Сборная Беларуси по хоккею товарищеские матчи Марат Хайруллин Р-Спорт Дмитрий Николаев Хоккей

Капитан сборной России подвел итоги товарищеского матча с Беларусью (5:2).

«Мы давно не играли, соскучились по хоккею. Рады, что пришло столько народу, смогли порадовать болельщиков победой. Здесь новый отличный стадион, организация на высоком уровне, трибуны великолепно поддерживали.

К счастью, сборную России везде любят. Буду только рад, если подобный матч пройдет в Нижнекамске, на него приедут со всего Татарстана.

Как поздравили Дмитрия Николаева? Он и так получил приз лучшему игроку матча, все очень рады за него. Раз попал, значит, с броском у него никаких проблем нет. Будем считать, что его шайба – лучшая из наших пяти», – сказал Марат Хайруллин.

Гол у вратаря сборной России броском через всю площадку! А это его первый международный матч

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные