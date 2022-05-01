Зубов о 5:2 с Беларусью: «Хорошая игра, ребята молодцы, добавили в концовке. Гол вратаря – вишенка на торте»

Главный тренер сборной России похвалил игроков за победу над Беларусью.

Россия в товарищеском матче в Туле обыграла Беларусь – 5:2. Четвертый гол россиян в пустые ворота забросил вратарь .

«Хорошая была игра, команды на равных сражались два периода, в концовке ребята молодцы, добавили.

Гол вратаря – вишенка на торте. Такое нечасто случается, впервые в истории российской сборной.

Почему сегодня не сыграл Мичков? Матвей приболел, возможно, сыграет завтра. По Полтапову ничего не могу сказать на данный момент», – сказал .