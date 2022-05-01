Зубов о 5:2 с Беларусью: «Хорошая игра, ребята молодцы, добавили в концовке. Гол вратаря – вишенка на торте»

Теги Сборная России по хоккею выставочные матчи Сергей Зубов Сборная Беларуси по хоккею товарищеские матчи Чемпионат.com Матвей Мичков Дмитрий Николаев Прохор Полтапов Хоккей

Главный тренер сборной России похвалил игроков за победу над Беларусью.

Россия в товарищеском матче в Туле обыграла Беларусь – 5:2. Четвертый гол россиян в пустые ворота забросил вратарь Дмитрий Николаев.

«Хорошая была игра, команды на равных сражались два периода, в концовке ребята молодцы, добавили.

Гол вратаря – вишенка на торте. Такое нечасто случается, впервые в истории российской сборной.

Почему сегодня не сыграл Мичков? Матвей приболел, возможно, сыграет завтра. По Полтапову ничего не могу сказать на данный момент», – сказал Сергей Зубов.

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