Зубов о 5:2 с Беларусью: «Хорошая игра, ребята молодцы, добавили в концовке. Гол вратаря – вишенка на торте»

Главный тренер сборной России похвалил игроков за победу над Беларусью.
Россия в товарищеском матче в Туле обыграла Беларусь – 5:2. Четвертый гол россиян в пустые ворота забросил вратарь Дмитрий Николаев.
«Хорошая была игра, команды на равных сражались два периода, в концовке ребята молодцы, добавили.
Гол вратаря – вишенка на торте. Такое нечасто случается, впервые в истории российской сборной.
Почему сегодня не сыграл Мичков? Матвей приболел, возможно, сыграет завтра. По Полтапову ничего не могу сказать на данный момент», – сказал Сергей Зубов.