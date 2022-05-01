Вудкрофт о матче с Россией: «Положительно отношусь к идее. В нынешних условиях нужно искать возможности для развития»

Главный тренер сборной Беларуси положительно оценил товарищеский матч с Россией.

обыграла Беларусь со счетом 5:2.

«Игра была равной. Россиянам удалось забить хороший первый гол, но мы смогли вернуться в игру. В третьем периоде допустили ряд индивидуальных ошибок, которые поломали нашу игру.

К сожалению, не удалось завершить встречу с положительным результатом, но это все равно позитивный опыт для наших молодых игроков. Учтем все наши недочеты при подготовке к следующему матчу.

К идее проведения таких выставочных встреч отношусь положительно. В нынешних условиях нашим федерациям нужно двигаться дальше и искать подобные возможности для развития.

Для молодежи это отличный шанс показать себя перед таким количеством болельщиков и СМИ, заслужить приглашение в КХЛ. Поэтому могу только приветствовать эту инициативу.

Для всего нашего штаба работа с молодыми игроками – огромный вызов. Мы не можем ждать от них полного понимания наших требований с той же скоростью, что у опытных хоккеистов. Надо набраться терпения и объяснять им больше, в этом специфика работы с молодежью», – сказал .