Ротенберг о составе России на матчи с Беларусью: «Лучшие игроки мира в своем возрасте. Это команда будущего»

назвал нынешних игроков сборной России лучшими в мире в своем возрасте.

Первый вице-президент ФХР оценил состав сборной, собранный на товарищеские матчи с командой Беларуси.

«Почему в сборной нет сильнейших игроков? Ну, только вчера был финал, и ребятам было бы тяжело играть сразу за сборную, если говорить об игроках ЦСКА и «Магнитки».

Сейчас в сборной собраны ребята с огромной перспективой. Это лучшие игроки в мире [в своем возрасте], которые очень высоко задрафтованы, тем не менее хотят играть и оставаться в России.

Поэтому сегодняшняя команда – это команда будущего, это лучшие игроки в своем возрасте. И сейчас их очень важно проверить, посмотреть, как они сыграют на таком уровне. Не дав им такой возможности, мы бы никогда не узнали, как они будут выглядеть. А дальше будет пища для размышлений.

У сборной России всегда только одна задача – побеждать. Мы идем вперед, и наша задача – побеждать в каждой игре», – сказал Ротенберг до игры.

Россия обыграла Беларусь со счетом 5:2. Вторая игра между сборными пройдет 2 мая.