Бурдасов подпишет контракт с «Трактором» («СЭ»)

подпишет контракт с «Трактором».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

30-летний нападающий стал неограниченно свободным агентом после истечения срока действия контракта со СКА.

В сезоне-2021/22 Бурдасов набрал 42 (23+19) очка в 41 матче за в регулярном чемпионате . В плей-офф на счету форварда 10 (3+7) очков в 16 играх.

Бурдасов выступал за СКА с 2019 года. Хоккеист является воспитанником , он играл за челябинцев с 2007 по 2013 год.

Бурдасов переезжает из СКА в «Трактор», «Авангард», «Салават» и «Торпедо» назначили новых тренеров. Онлайн первого дня переходов в КХЛ