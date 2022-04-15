Агент Бурдасова о том, останется ли игрок в СКА: «Интерес от других клубов КХЛ есть. Будем изучать все варианты»

Теги СКА Шуми Бабаев Антон Бурдасов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Агент Антона Бурдасова сообщил, что у хоккеиста есть предложения от клубов КХЛ.

Шуми Бабаев дал комментарий на вопрос о том, остается ли нападающий в СКА.

Контракт форварда с питерским клубом рассчитан до 30 апреля.

«Будем изучать все варианты, интерес от других клубов КХЛ есть. Но сезон только закончился. Рано об этом было говорить», – заявил представитель игрока.

В нынешнем сезоне Бурдасов набрал 42 (23+19) очка в 41 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов в 16 играх.

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