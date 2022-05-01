Воробьев о продолжении карьеры Кошечкиным: «Отдохнет, откипит, тогда будет видно. Сейчас у нас больше траура, такие вопросы не решаются»

сказал, что пока рано обсуждать будущее вратаря Василия Кошечкина.

– Останется ли в хоккее?

– Мне сложно за него говорить. Были моменты, где он говорил, что это последний сезон. Травма и так далее. Были моменты, где он говорил, что подумает. Думаю, Вася переживет это, отдохнет и тогда будет видно.

Да, у него есть зритель. Он сам решит для себя, как его тело. Сами знаете, что такое вратарь после 35. Историю хочу рассказать. Мы были на Кубке мира [в 2016 году], в Питтсбурге играли до этого (контрольный матч с Канадой – прим. Sports.ru), пять человек из тренерского штаба решили прогуляться по берегу. Только два дошло, потому что были профессиональными хоккеистами: у одного таз, у другого колено, у третьего ещё что-то. У каждого тело по-разному тело переносит нагрузки.

– Такой плей-офф от Кошечкина может подтолкнуть его к мысли, что стоит продолжить?

– Вася - взрослый мальчик, у него жена, дети. Сейчас отдохнет, откипит. Сейчас у нас больше траура, скажем так, поэтому сейчас такие вопросы не решаются.

– Вы будете уговаривать его остаться? С вратарями сейчас трудная ситуация на рынке.

– Восемь раз на один и тот же вопрос отвечаю, – сказал Воробьев.