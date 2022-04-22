Воробьев о том, что Кошечкин отказался меняться: «Не назову это саботажем. Была возможность поменять его, но он сказал, что все нормально»

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Илья Воробьев высказался после матча финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4:0, 2-1).

– Кошечкин совершил саботаж, отказавшись меняться?

– Не назову это саботажем. Просто была возможность поменять его, и я спросил его, но он сказал, что все нормально.

– Хотел сохранить «сухарь»?

– Возможно.

– Кошечкин идет на 100 «сухарей» в карьере, говорил ли он что-то после замены в матче с «Трактором» при счете 6:0?

– Как Овечкин, что ли? Нет, он ничего не говорил. Мы знаем его с 18 лет, и у нас есть контакт. Глазами посмотрели, да – да, нет – нет. Сегодня нет.

– Каким образом Неколенко превратился в Месси?

– Архип – хороший игрок, если вы помните, он забил важную решающую шайбу в первой встрече с «Трактором». У нас вся команда. Яковлев играет много игрового времени, это наш капитан, – сказал главный тренер «Металлурга».

Кошечкин отразил 33 броска в матче с ЦСКА, сделав шатаут

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