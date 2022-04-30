Воробьев о тренерском поражении: «Что я упустил? У вас неправильная работа. Одну игру проиграли в овертайме, в другой – ошибка»

Илья Воробьев ответил, является ли поражение от ЦСКА тренерским.
«Металлург» проиграл московской команде в решающем седьмом матче финала Кубка Гагарина – 1:4.
– Многие скажут, что это тренерское поражение.
– Это вы скажите.
– Такие мнение будут в любом случае. Вы можете с этим поспорить, что вы упустили какие-то нити игры?
– Что я упустил? Одну игру мы проиграли в овертайме, в другой была ошибка.
Я что, могу выйти на площадку? У вас неправильная работа. Это игра. Мы не работаем на почте: сегодня ты отправил марку, завтра – нет.
Там есть такие же 22 мужика, которые сегодня играли без плечей и без всего.
И у меня играл народ, который неизвестно сколько будет восстанавливаться. Там такие же тренеры, которые думают 24 часа в сутки, – сказал главный тренер «Металлурга».
Воробьев упустил отличный шанс войти в пантеон великих – к Быкову, Билялетдинову и Знарку. Не хватило чуть-чуть