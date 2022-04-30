Воробьев о тренерском поражении: «Что я упустил? У вас неправильная работа. Одну игру проиграли в овертайме, в другой – ошибка»

ответил, является ли поражение от тренерским.

«Металлург» проиграл московской команде в решающем седьмом матче финала Кубка Гагарина – 1:4.

– Многие скажут, что это тренерское поражение.

– Это вы скажите.

– Такие мнение будут в любом случае. Вы можете с этим поспорить, что вы упустили какие-то нити игры?

– Что я упустил? Одну игру мы проиграли в овертайме, в другой была ошибка.

Я что, могу выйти на площадку? У вас неправильная работа. Это игра. Мы не работаем на почте: сегодня ты отправил марку, завтра – нет.

Там есть такие же 22 мужика, которые сегодня играли без плечей и без всего.

И у меня играл народ, который неизвестно сколько будет восстанавливаться. Там такие же тренеры, которые думают 24 часа в сутки, – сказал главный тренер .

Воробьев упустил отличный шанс войти в пантеон великих – к Быкову, Билялетдинову и Знарку. Не хватило чуть-чуть