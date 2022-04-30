Федоров о Кубке Гагарина в дебютном сезоне в роли тренера: «Невероятно, даже не верится пока»

высказался после победы в плей-офф Кубка Гагарина-2022.

ЦСКА обыграл (4:1) в седьмом матче и выиграл серию со счетом 4-3.

Сезон-2021/22 стал для 52-летнего специалиста первым на посту главного тренера клуба .

– Легендарный дебютный сезон. Вы могли себе такое представить?

– Может быть, какие-то фантазии были, но я понимал, что это пока несерьезно. Это требует огромного труда, титанической отдачи наших игроков. Не особо фантазировал.

Просто хотел понять, какие нужны сочетания, над чем работать, чтобы достичь какого-то результата. Благодаря моему тренерскому штабу нам удалось найти правильные решения. Ну и ребята сплотились, все-таки у нас восемь новичков, включая главного тренера. С этой точки зрения это невероятно, даже не верится пока, – сказал главный тренер ЦСКА.

Федоров выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне в роли главного тренера

MVP плей-офф – 41-летний бородач из ЦСКА. Играет на минимальном контракте (3 млн рублей в год) и забивает важные голы (в том числе и золотой!)