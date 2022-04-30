Александр Кожевников: «Нельзя говорить, что Федоров стал тренером номером один. Он пришел в готовую команду»

не считает Сергея Федорова тренером номер один.

ЦСКА обыграл (4:1) в седьмом матче и выиграл .

«ЦСКА ожидаемо победила. Это опытная команда, которая сыграла уверенно в обороне, забила свои голы, команда была готова играть в таком режиме.

Ребята вывезли. Если бы у «Магнитки» был такой же опыт, можно было бы о чем-то говорить, но ЦСКА сыграл сильнее и грамотнее.

Однако нельзя говорить, что Федоров стал тренером номером один на данный момент. У нас много хороших специалистов. Да, он пришел в готовую команду, но нашел с ними контакт.

У ЦСКА была проблема с вратарем в основном. Но им удалось решить проблему. И это сработало», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок