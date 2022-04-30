Есмантович об участии в выборах президента ФХР: «Боже упаси, спасибо большое. Это все диванные зрители подогревают ситуацию»

Игорь Есмантович сообщил, что не будет участвовать в выборах президента ФХР.

– У вас на Олимпиаде сложилась команда – вы, Жамнов, Каменский, Ковальчук. От вас кто-то идет на выборы президента ФХР?

– Боже упаси, нам надо стадион строить с детской-спортивной школой. Впереди три-четыре года кропотливого труда.

А выборы в ФХР – это приоритет Минспорта и вышестоящего руководства. Вы так спрашиваете, от вас. От кого от вас?

– Вы могли бы стать кандидатом?

– Боже упаси, спасибо большое. Это все диванные зрители подогревают ситуацию. Зачем они это делают? Чтобы нас раздражать, чтобы нас стимулировать, – сказал президент .

Выборы президента ФХР состоятся 19 мая. Сообщалось, что Владислав Третьяк будет единственным кандидатом.

Третьяк вновь выдвинулся в президенты ФХР: «Сегодня уходить неправильно. Операция уйдет, надо будет налаживать связи. Хочу продолжать работу, которую мне доверил Путин»