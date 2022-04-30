Президент ЦСКА: «Всем умникам, которые не верили в нашу победу: чем чаще будете писать плохое, тем лучше, поэтому и будем выигрывать»

Игорь Есмантович высказался после победы ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина-2022.

«Очень рад за Ваньку [Федотова], пожелаем ему удачи, если захочет уехать в НХЛ.

В двух сериях проигрывать после третьей победы соперника – это спортивное испытание, которое мы с честью прошли. Всем умникам, которые не верили в нашу победу: чем чаще вы будете писать плохое, тем лучше, поэтому и будем выигрывать. Мы старались и верили в свою победу», – сказал президент ЦСКА.

ЦСКА – 2-й клуб в истории, отыгравшийся с 1-3 по ходу финальной серии и выигравший Кубок Гагарина. Ранее это удавалось «Динамо» в 2012 году

ЦСКА добыл кубок простой схемой в защите. У «Магнитки» забрали контратаки – больше ничего не нашлось