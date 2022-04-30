Вячеслав Фетисов: «ЦСКА был на голову выше фаворита «Металлурга». У нас появился очень хороший тренер в лице Федорова»

прокомментировал победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина.

Московская команда обыграла в седьмом матче со счетом 4:1 и выиграла серию 4-3, отыгравшись с 1-3 по ее ходу.

«Поздравляю Сергея Федорова. Первый год работает тренером. Сумел собрать команду и привести ее к победе. Семь игр – всегда сам по себе интересный момент.

Вернуться с 1-3! Надеюсь, что у нас появился очень хороший тренер в лице Сергея Федорова. Знаю его с 16 лет. Очень умный во всех отношениях.

Выдающийся хоккеист был, и, надеюсь, такой же тренер будет. Поздравляю и команду его с уникальным результатом.

Заслуга тренера здесь определяющая. Сумел внушить игрокам веру в победу. Плей-офф – всегда интрига. Игроки ЦСКА молодцы! Выстояли.

Блеклая игра дома в Москве, а потом команда преобразилась, поверила! Сегодня команда была на голову сильнее фаворита «Металлурга».

Команда подошла к седьмой игре и физически, и морально более готовой. Очень красивый получился у них матч», – заявил двукратный олимпийский чемпион.