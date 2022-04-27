37,4% игроков НХЛ хотели бы видеть Василевского вратарем своей команды

Более 37% игроков НХЛ хотели бы видеть Андрея Василевского вратарем своей команды.
Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов.
Игроки должны были ответить на вопрос: «Если вам нужно выиграть одну игру, кого из вратарей вы хотели бы видеть в своей команде?»
37,4% хоккеистов выбрали голкипера «Тампы» Андрея Василевского.
Вторым стал вратарь «Монреаля» Кэри Прайс (13,9% голосов). Третье место занял Марк-Андре Флери из «Миннесоты» (6,7%).
Четвертым стал голкипер «Анахайма» Джон Гибсон (3,5%), пятое место разделили Якоб Маркстрем («Калгари»), Джонатан Куик («Лос-Анджелес») и Юусе Сарос из «Нэшвилла» (по 3,1% голосов).
53,1% игроков НХЛ хотели бы бросать как Овечкин, 24% – как Мэттьюс