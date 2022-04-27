37,4% игроков НХЛ хотели бы видеть Василевского вратарем своей команды

Более 37% игроков НХЛ хотели бы видеть Андрея Василевского вратарем своей команды.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов.

Игроки должны были ответить на вопрос: «Если вам нужно выиграть одну игру, кого из вратарей вы хотели бы видеть в своей команде?»

37,4% хоккеистов выбрали голкипера Андрея Василевского.

Вторым стал вратарь Кэри Прайс (13,9% голосов). Третье место занял Марк-Андре Флери из «Миннесоты» (6,7%).

Четвертым стал голкипер Джон Гибсон (3,5%), пятое место разделили Якоб Маркстрем ( ), Джонатан Куик ( ) и Юусе Сарос из «Нэшвилла» (по 3,1% голосов).

53,1% игроков НХЛ хотели бы бросать как Овечкин, 24% – как Мэттьюс