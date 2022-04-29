Вице-президент «Металлурга» сообщил, что все билеты на матч с ЦСКА проданы: «Недобросовестные товарищи продают в интернете по высоким ценам»

Все билеты на 7-й матч Кубка Гагарина между и проданы.

Об этом сообщил вице-президент магнитогорского клуба .

«Все билеты на матч проданы.

К сожалению, недобросовестные товарищи есть, они продают билеты в интернете по высоким ценам, в том числе владельцы абонементов, которые перепродают билеты. Но это не носит массового характера.

Служба безопасности старается отслеживать. Продавать билеты пофамильно по одному-два мы не можем, люди ведь ходят на хоккей семьями», – сказал Ласьков.