Александр Кожевников: «Металлург» растерян, ЦСКА перехватил психологическое преимущество»

Александр Кожевников поделился ожиданиями от седьмого матча между ЦСКА и «Металлургом».

Московский клуб выиграл шестой матч решающей серии Кубка Гагарина (2:1) и сравнял счет (3-3). Теперь обладатель трофея определится в седьмом матче.

«Магнитка» растеряна, ЦСКА перехватил психологическое преимущество. У армейцев все-таки опыта побольше. Но мы же изначально ждали семиматчевого противостояния, завтра будет самое интересное. Настоящий финал.

То, что раньше, это все был предвестник финала, а теперь – финал. Будем ждать хорошей игры, сражения. Нервы – самая главная вещь. Никто не хотел умирать.

Керри подвел команду. Но это же напряжение, что-то не получается, – нервы. Он был одним из ключевых игроков, наверное, его отсутствие повлияет на команду. Посмотрим, как «Магнитка» с этим справится. ЦСКА справился», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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