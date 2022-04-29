Гусев и Самонов получили по 2,5 млн рублей премии за серебро Олимпиады. Вратарь не провел ни одного матча на турнире, форвард набрал 6 очков

Победителям и призерам Олимпиады-2022 вручили премии правительства в Санкт-Петербурге.

Губернатор Александр Беглов и глава ЗакСа Александр Бельский встретились со спортсменами.

В Смольном присутствовали нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев и вратарь команды Александр Самонов.

Спортсменам вручили сертификаты на получение денежной премии, благодарственные письма и памятные подарки.

Премия Никиты Гусева и Александра Самонова, которые завоевали серебряные медали, составила по 2,5 млн рублей.

Напомним, российская команда проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

Гусев провел 6 матчей на турнире и набрал 6 (0+6) очков при среднем игровом времени 14:58.

Самонов был запасным вратарем. Он не провел ни одного матча на турнире.