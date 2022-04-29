Татьяна Навка, юные хоккеисты и фигуристы провели акцию «Бессмертный полк» на льду арены имени Петрова в Красногорске

Акцию «Бессмертный полк» провели на льду арены имени Петрова.

В культурно-патриотическом мероприятии в Красногорске «Мы за великую державу» приняли участие воспитанники академии хоккея им. Петрова, академии фигурного катания под руководством Татьяны Навки и музыкально-хоровой школы «Алые паруса».

Глава округа Дмитрий Волков и фигуристка Татьяна Навка стали почетными гостями мероприятия.

Акцию открыло шествие «Бессмертного полка» на льду арены. Ребята пронесли портреты своих родных – героев Великой Отечественной войны.

«Я счастлива, горжусь и очень рада, что у детей есть возможность показать себя.

Эти моменты останутся в их памяти на всю жизнь. Мы помним и чтим наших бабушек, дедушек, которые защищали Родину и завоевали Победу», – сказала Навка.

Сообщается, что юные фигуристы исполнили показательные номера под песни, посвященные Великой Отечественной войне.