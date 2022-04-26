Владислав Третьяк: «Отец видел меня военным, про хоккей он говорил: «Ну что это такое? Парень с помелом в воротах стоит»

рассказал о том, что отец был против его увлечения хоккеем.

– Когда оглядываетесь сегодня в детство, что приходит первым делом на ум?

– Огород (улыбается). Я даже по чужим садам за яблоками не лазил. Своего хватало. Все ребята на речку, а у меня задание на сельхозработы: картошку сажать, что-то окучивать, пропалывать, выкапывать...

Отец считал, что необходим постоянный и систематический труд. Он вообще меня видел военным. И был не в особом восторге, когда я пошел играть в хоккей. Говорил: «Ну что это такое? Парень с помелом в воротах стоит». К спорту меня приобщала мама. Я же до хоккея и плаванием занимался, и прыжками в воду.

Каждое лето семья уезжала из Москвы под Дмитров, где и был наш огород. Оттуда я и ездил на тренировки в – часа по три в оба конца. По тем временам, кстати, это не считалось каким-то невероятным испытанием. Нормальная практика, – сказал трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР.