Тренер молодежки «Металлурга»: «Заточенность на результат в детских школах – бич нашего хоккея. К выпуску люди приходят выхолощенными, в Канаде этого нет»

Главный тренер молодежки считает акцент на результат бичом детского хоккея.

35-летний Станислав Шумик провел первый сезон во главе и дошел с командой до второго раунда плей-офф .

– Чрезмерный акцент на результат – основная проблема детского хоккея?

– Согласен. Все должно быть поступательно и вовремя. У меня был опыт общения с тренерами в Канаде. Там нет этой зацикленности на результате. Мне по полкам разложили, что в России к выпуску из школы люди приходят выхолощенными, в том числе и психологически. Плюс ребята все в травмах, потому что где результат, там и самопожертвование собственным здоровьем.

В Канаде этого нет – там есть массовость, по итогам школ более одаренные идут дальше, а остальные поступают в университеты, параллельно играя в хоккей за студенческие команды и получая шикарное образование.

Заточенность на результат в детских школах – это бич нашего хоккейного государства. Требования должны соответствовать возрасту и оснащенности ребят. Из-за того, что мы чересчур рано гонимся за победами, тренер начинает упускать моменты в технических навыках игрока: в катании, в контроле, в бросках.

Он начинает работать галопом по Европам, упуская нюансы, которые хоккеисту нужны в первую очередь. Не должно быть такого, что 6-летний хоккеист на тренировках работает над большинством. Сначала нужно научиться хорошо кататься и владеть клюшкой. Без техники ты не воплотишь в жизнь ни одну тактику, – уверен Шумик.