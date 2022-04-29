Светлов о дисквалификации Керри: «Незаменимых нет. Это тяжелая потеря, но не думаю, что она может оказать глобальный эффект на решающую игру»

Сергей Светлов высказался о дисквалификации форварда «Металлурга» Джоша Керри.

Нападающий пропустит седьмой матч решающей серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3-3).

«Керри? Незаменимых нет. Потеря одного-двух ведущих игроков на длинный срок может иметь значение, но на одну игру никакой роли не играет. Конечно, это тяжелая потеря, но не думаю, что на решающую игру она может оказать глобальный эффект, склонить чашу весов в одну или другую сторону.

Игра первого звена «Магнитки» все равно соответствует высокому уровню, у него в каждой игре хорошие шансы забить. Эта пятерка не сбавляет обороты, показывает хорошую игру. В последних играх ЦСКА справлялся с ними, забить нелегко плюс есть везение – кому-то везет больше, кому-то меньше. Раньше они реализовывали свои шансы, теперь нет, но сегодня может быть так, а завтра – уже по-другому», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

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