Директор «Северстали» о матчах со сборной России: «Это возможно только на уровне игр с ЦСКА и СКА. Не думаю, что это будет эффективно для нас»

Николай Канаков высказался о возможном проведении игр между «Северсталью» и сборной России.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что организация намерена проводить матчи между национальной командой и клубами КХЛ.

«Следующий чемпионат КХЛ будет насыщенный, планируется у каждого клуба по 62 матча. За последние три года это самое крупное количество игр, поэтому впихнуть туда игры со сборной было бы сложно. Это возможно если только на уровне игр с ЦСКА и СКА, но для нас я не думаю, что это будет эффективно.

Сомневаюсь, что возникнет такое желание – провести матч сборной с нашей командой. Если будет сборная, интегрированная в чемпионат, и хотя бы она играла по разу со всеми, то такое возможно. Да, будет ажиотаж, полный стадион, но во что это выльется, какие плюсы, не знаю, так что больше нет, чем да», – сказал директор «Северстали».