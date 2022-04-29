Бабаев о лимите: «Сокращение – большая ошибка. Псевдоагенты молодежи хотят убрать легионеров и искусственно понизить уровень КХЛ»

Агент Шуми Бабаев считает большой ошибкой сокращение лимита на легионеров в КХЛ.

«Считаю, что сокращение лимита на легионеров – абсолютно неправильное решение, которое понизит уровень чемпионата КХЛ. Я понимаю, какие команды лоббируют такой лимит, для чего они это делают, и, главное, кто за ними стоит.

Некие псевдоагенты, которые рассказывают сказки, что молодежи надо давать играть в России. Вот только они молчат о том, что увозят ребят пачками в Северную Америку, а потом парни гниют там брошенные на произвол судьбы где-нибудь в лиге Восточного побережья или и вовсе в юниорских лигах.

А сейчас эти псевдоагенты хотят убрать легионеров и искусственно понизить уровень чемпионата, чтобы их молодые хоккеисты получили места в составе. Вот только все это аукнется в тот момент, когда ребята поедут за океан, потому что там даже уровень игры в уже выше, чем в КХЛ. И, поверьте, там быстро поймут, что молодежь выглядела неплохо только на фоне нашей лиги, и ни к какой НХЛ даже близко не готова.

Поэтому я считаю, что ни в коем случае нельзя сокращать количество легионеров, надо наоборот усиливать их качество. В последнее время в КХЛ и так практически нет «левых» иностранцев, все они более-менее нормального уровня. Так что сокращение лимита станет очень большой ошибкой, из-за которой мы многое потеряем», – уверен Бабаев.

Мильштейн о лимите: «В КХЛ едут те, кто не попал в НХЛ, весьма слабые хоккеисты. Легионеры часто мешают росту молодых талантов»