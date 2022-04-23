Мильштейн о лимите: «В КХЛ едут те, кто не попал в НХЛ, весьма слабые хоккеисты. Легионеры часто мешают росту молодых талантов»

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Агент Дэн Мильштейн выступил за сокращение лимита на легионеров в КХЛ. 

– Сразу обозначу свою позицию. Я – агент НХЛ и представляю российских игроков в Северной Америке. Для нашего агентства важно, чтобы наши клиенты, когда они приезжают в НХЛ, заходили бы в клубы через парадную дверь.

Я выступаю за развитие российских пацанов. Есть множество примеров, когда легионеры в КХЛ закрывали возможности для роста молодым талантливым ребятам. Я выступаю за то, чтобы такие игроки, как Никита Чибриков или Вася Пономарев, развивались бы дома, выступали в КХЛ, выходили бы на ведущие роли, а потом приезжали в Северную Америку, попадая сразу в основной состав клуба НХЛ.

Нам в каждом сезоне поступает миллион звонков от расстроенных и обиженных ребят, которым только 18-19 лет, и клуб НХЛ совсем недавно выбрал их на драфте. Они просят: «Увезите меня в Северную Америку. Меня в России вообще не ставят в состав, я тут просто на лавке сижу». 

Считаю, что сокращение количества иностранцев в КХЛ пойдет на пользу для развития российских ребят. При том, что в России есть прекрасная база для того, чтобы развивать своих молодых игроков. Просто нужно кое-что в правилах поменять.

– Но как же быть с канадцами и американцами, которые приезжают в нашу лигу?

– Я прекрасно знаю хоккейный рынок. И скажу вам – в КХЛ едут те, кто не могут играть в НХЛ. Не надо думать, что они усиливают вашу лигу. К вам едут весьма слабые хоккеисты.

– Сокращение лимита позволит каждому клубу подписать трех легионеров.

– Но они все равно не проходят в основной состав клубов НХЛ. Иначе сильнейшую лигу мира на КХЛ никто не стал бы менять. А вот в АХЛ слишком мало платят. Ну кто там будет давать один миллион долларов чистыми за сезон? А вот в России это возможно, – считает Мильштейн. 

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