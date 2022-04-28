Вайсфельд о лимите на легионеров: «Запретительные меры никогда не приводили ни к чему хорошему. Разрешить трех, а еще для двух ввести налог в 10 млн рублей»

отрицательно относится к возможному сокращению лимита на легионеров в КХЛ.

«К этой инициативе отношусь отрицательно, потому что даже если есть задача снизить лимит до трех хоккеистов, то это всегда можно сделать более рационально.

Например, разрешить трех, а еще для двух ввести, скажем так, налог в 10 миллионов рублей, которые можно пустить на поддержку малобюджетных клубов или той же лиги. Поймите, запретительные меры никогда не приводили ни к чему хорошему.

И если кто-то хочет сократить количество легионеров, то не нужно запрещать, нужно просто ставить клубы в такую ситуацию, чтобы приглашать их было невыгодно.

Но наверняка же есть те, кто очень хочет позвать иностранцев, так пусть заплатят, и все. Если кто-то хочет кататься на «Бентли», то почему ему это запрещать?» – заявил бывший генеральный менеджер клубов .