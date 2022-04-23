Гендиректор «Трактора» о лимите: «5 человек – оптимально, иностранцы поднимают уровень. Если сократить до 3 игроков, это приведет к росту зарплат у россиян»

Генеральный директор «Трактора» дал комментарий о ситуации с лимитом на легионеров в КХЛ.
Федерация хоккея России предложила Минспорту уменьшить лимит на легионеров в КХЛ и ВХЛ до трех игроков. На данный момент клубы КХЛ могут заявлять не более пяти легионеров.
«Считаю, что лимит в пять легионеров в КХЛ является оптимальным.
Клубы лиги имеют возможность усиливаться хорошими иностранными хоккеистами, которые поднимают конкурентный уровень и зачастую становятся любимцами болельщиков.
Если будет принято решение о сокращении лимита до трех игроков, это неизбежно приведет к росту зарплат у российских хоккеистов.
Эта тенденция на рынке заметна уже сейчас, хотя окончательного вердикта по этой теме еще нет.
Есть вопросы и относительно контрактных обязательств перед игроками. Кто будет выплачивать немалые суммы за расторжение соглашений с легионерами?» – заявил Иван Савин.