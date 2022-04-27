Роман Ротенберг: «Кому нужны шведы и финны, которые уезжают посреди плей-офф? Сократить лимит на легионеров – правильно»

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Роман Ротенберг поддержал возможное сокращение лимита на легионеров в КХЛ.

«Сокращение лимита на легионеров – правильное решение. Кому нужны шведы и финны, которые уезжают посреди плей-офф?

Спасибо тем, кто остался, но остаться – это одно, а ловить шайбу на себя и отдаваться игре – это другое.

Вопрос с легионерами открытый. В СКА есть только один действующий контракт – у Оскара Фантенберга», – сказал главный тренер СКА.

ФХР предложила Минспорту уменьшить лимит на легионеров в КХЛ и ВХЛ до 3 игроков

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