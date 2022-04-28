18,3% игроков НХЛ хотели бы на день поменяться местами с Томом Брэди, 6,4% – с Криштиану Роналду

Более 18% игроков НХЛ хотели бы на день поменяться местами с Томом Брэди.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов.

Игроки должны были ответить на вопрос: «С кем из спортсменов, не играющих в НХЛ, вы бы хотели поменяться местами на один день?»

18,3% хоккеистов выбрали квотербека Тома Брэди. 44-летний спортсмен выиграл семь Супербоулов и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола.

Вторым стал гольфист Тайгер Вудс (10,5% голосов). Третье место занял баскетболист Леброн Джеймс (7,5%). Четвертым стал теннисист Роджер Федерер (7%), пятым – футболист Криштиану Роналду (6,4%).