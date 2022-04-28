Депутат Свищев: «Американцы не допустят такой ситуации, как канадцы. Убежден, наши парни продолжат отбираться на драфте НХЛ»

Теги Александр Овечкин НХЛ драфт НХЛ Государственная дума юниорская лига Квебека юниорская лига Онтарио Западная хоккейная лига Дмитрий Свищев Канадская хоккейная лига импорт-драфт CHL Политика Хоккей

Дмитрий Свищев высказался о том, что CHL не допустила россиян и белорусов к импорт-драфту.

На драфте CHL команды юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков не из США и Канады.

«Американцы умеют считать, они понимают, что без российских игроков турнир НХЛ будет не такой зрелищный и привлекательный, в том числе и для спонсоров. Они понимают, что надо держать Овечкина до конца. А таких, как Овечкин, там играют десятки ребят.

Я уверен, что американцы не допустят такой ситуации, как канадцы, на 99 процентов, но один процент на всяких случай оставляю. Я убежден, что наши парни продолжат играть и отбираться на драфте. Думаю, у канадцев есть время пересмотреть это решение, ведь американцы с большим удовольствием возьмут наших ребят.

Но и в России мы их всегда ждем, у них есть возможность играть в наших лучших клубах, тем более освобождаются места сбежавших легионеров. Свято место пусто не бывает, как говорится», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

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