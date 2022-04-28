Депутат Свищев: «Американцы не допустят такой ситуации, как канадцы. Убежден, наши парни продолжат отбираться на драфте НХЛ»

Дмитрий Свищев высказался о том, что CHL не допустила россиян и белорусов к импорт-драфту.

На драфте CHL команды юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков не из США и Канады.

«Американцы умеют считать, они понимают, что без российских игроков турнир НХЛ будет не такой зрелищный и привлекательный, в том числе и для спонсоров. Они понимают, что надо держать Овечкина до конца. А таких, как Овечкин, там играют десятки ребят.

Я уверен, что американцы не допустят такой ситуации, как канадцы, на 99 процентов, но один процент на всяких случай оставляю. Я убежден, что наши парни продолжат играть и отбираться на драфте. Думаю, у канадцев есть время пересмотреть это решение, ведь американцы с большим удовольствием возьмут наших ребят.

Но и в России мы их всегда ждем, у них есть возможность играть в наших лучших клубах, тем более освобождаются места сбежавших легионеров. Свято место пусто не бывает, как говорится», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.