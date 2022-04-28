Кудашов о работе в сборной России: «У меня огромное желание. Если понадоблюсь, всегда готов помочь»

сообщил, что готов продолжить работу в сборной России.

– Есть ли уже понимание относительно продолжения вашей работы в сборной России? Или этот вопрос сейчас не очень актуален в свете текущей ситуации на международной арене?

– В первую очередь это зависит от главного тренера сборной и Федерации хоккея России. У меня огромное желание. Если я понадоблюсь, то всегда готов помочь.

Я очень переживаю за нашу молодежь 16-20 лет, хочу, чтобы ребята не потеряли международный опыт. Им надо развиваться, соревноваться с другими странами, обогащаться. Необходимо повариться в собственном соку, увидеть тенденции хоккея.

Уровень соперничества очень важен. Уверен, когда-то все это закончится. Вопрос в том, насколько быстро, – сказал главный тренер , входивший в штаб сборной России на Олимпиаде.