Выручка 16 российских клубов за 2021 год составила 22,19 млрд рублей.

Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на финансовые отчеты на ресурсе БФО.

Наибольшую выручку получили СКА (6,104 млрд рублей) и «Ак Барс» (4,514 млрд рублей).

Самый большой прогресс по сравнению с 2020 годом у – выручка клуба увеличилась с 850 млн до 1,951 млрд рублей.

Средний убыток 16 клубов за 2021 год составил 240 млн рублей, наибольший у – 796 млн рублей.

Отмечается, что и «Сочи» не опубликовали свои финансовые отчеты.

СКА – 6,104 млрд рублей выручки

– 4,514 млрд рублей

– 2,009 млрд рублей

«Авангард» – 1,951 млрд рублей

«Динамо» – 1,762 млрд рублей

«Северсталь» – 989 млн рублей

«Витязь» – 912 млн рублей

– 765 млн рублей

«Автомобилист» – 716 млн рублей

«Нефтехимик» – 708 млн рублей

«Сибирь» – 472 млн рублей

«Торпедо» – 437 млн рублей

– 324 млн рублей

– 275 млн рублей

– 198 млн рублей

«Амур» – 56 млн рублей