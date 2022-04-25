Выручка 16 российских клубов КХЛ за 2021 год составила 22,19 млрд рублей.
Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на финансовые отчеты на ресурсе БФО.
Наибольшую выручку получили СКА (6,104 млрд рублей) и «Ак Барс» (4,514 млрд рублей).
Самый большой прогресс по сравнению с 2020 годом у «Авангарда» – выручка клуба увеличилась с 850 млн до 1,951 млрд рублей.
Средний убыток 16 клубов за 2021 год составил 240 млн рублей, наибольший у «Динамо» – 796 млн рублей.
Отмечается, что ЦСКА и «Сочи» не опубликовали свои финансовые отчеты.
СКА – 6,104 млрд рублей выручки
«Ак Барс» – 4,514 млрд рублей
«Локомотив» – 2,009 млрд рублей
«Авангард» – 1,951 млрд рублей
«Динамо» – 1,762 млрд рублей
«Северсталь» – 989 млн рублей
«Витязь» – 912 млн рублей
«Спартак» – 765 млн рублей
«Автомобилист» – 716 млн рублей
«Нефтехимик» – 708 млн рублей
«Сибирь» – 472 млн рублей
«Торпедо» – 437 млн рублей
«Салават Юлаев» – 324 млн рублей
«Металлург» – 275 млн рублей
«Трактор» – 198 млн рублей
«Амур» – 56 млн рублей