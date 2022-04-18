«Динамо» объявило о новой концепции развития. Тюркин покидает пост гендиректора

по итогам заседания совета директоров объявило об изменении подхода к работе.

«В ближайшее время клуб начнет работу согласно новой концепции развития, которая затронет всю вертикаль: академию, команды , и КХЛ.

В связи с этим принято решение о смене ряда руководящих позиций. По обоюдному согласию сторон генеральный директор ХК «Динамо» Москва Михаил Тюркин оставляет свой пост», – сказано в заявлении клуба.

Тюркин занял должность генерального директора московского клуба в августе прошлого года, сменив Евгения Кровопускова.

С 2010 по 2012 год Тюркин, ранее много лет работавший в МВД России, был президентом «Динамо», позднее стал вице-президентом. Он дважды признавался лучшим руководителем клуба в .

«Динамо» в этом сезоне дошло до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступило ЦСКА (0-4).