Кожевников об отказе Финляндии делать операцию игроку системы «Салавата»: «Подлецы. Ребятам нужно обратиться к Тимченко, он поможет»

Александр Кожевников высказался об отказе игроку системы «Салавата» в операции в Финляндии.

«Подлецы, что тут сделаешь. Ребятам нужно обратиться к Геннадию Николаевичу Тимченко. У него были очень большие связи с Финляндией. Да и человек он порядочный! Поможет!

Что касается финнов в КХЛ, я все время говорил, что нам не нужен «Йокерит». Неплохо, что вошли в КХЛ… Но играли же на наши деньги. Ну, отказались, и бабе с кобылой легче. Финны все закрытые. Раньше они были нормальными, особенно молодежь. Сейчас все с ними понятно. Держали змею рядом с собой.

Бойкот финнам? Да нет. Я думаю, в «Салавате» есть деньги. У нас народ помогает больше! Нужна операция на коленях? Есть внук Королева – Андрей Владиславович! Я сейчас лечусь у него, он делает мне уколы. Никаких проблем обратиться к нему. Да и скидку хоккеисту сделают. Если хотите, то договоримся – нет проблем. Думаю, и ФХР поможет. У нас же врачи очень сильные», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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