Селянне нашел покупателей на арену «Йокерита»: «С русскими больше не связываемся»

Теему Селянне сообщил, что нашел людей, которые готовы приобрести арену «Йокерита».

Он отметил, что сейчас главное – передать ее в собственность финнам.

«Я нашел группу людей, которая готова купить бывшую «Хартвалл-Арену».

Конечно, санкции в отношении россиян таковы, что на данный момент купить ее совершенно невозможно, но да, у нас есть группа людей, которая готова это сделать.

С русскими больше не связываемся», – сказал Селянне.

Напомним, 5 апреля «Йокерит» официально объявил об уходе из .

«Йокерит» пропустит следующий сезон. В 2023 году клуб хочет вернуться в финскую лигу