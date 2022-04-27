Аркадий Ротенберг поддержал выдвижение Третьяка: «На свои 70 лет ты не выглядишь. Легендарный спортсмен, настоящий друг, гордость России»

поддержал выдвижение в президенты ФХР.

70-летний экс-вратарь сборной СССР руководит федерацией с 2006 года.

Выборы президента намечены на 19 мая. Сообщалось, что Третьяк будет единственным кандидатом.

«На свои 70 лет ты не выглядишь. Ты легендарный спортсмен, настоящий друг, 3-кратный олимпийский чемпион, гордость России. Живи долго, наслаждайся жизнью, наслаждайся любимым делом – нашей любимой игрой в хоккей.

Хотел бы отметить, что за время работы ты показал себя как настоящий мужчина. Шел вперед, когда надо, а в не очень благоприятные времена не унывал и придерживался правильной позиции.

Сейчас тоже времена непростые. Хотел бы видеть тебя на ближайший цикл в лице президента ФХР. Здоровья, успехов в твоих непростых делах. Как на хоккейных площадках, так и при написании законов в Государственной думе. Хорошего настроения», – сообщил председатель правления .