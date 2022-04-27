Вице-президент «Металлурга» о 2:3: «Игра состоит из ошибок, ЦСКА использовал на одну больше. Играют не детские команды»

считает, что ЦСКА лучше использовал ошибки в 5-м матче финала.

Московский клуб в гостях обыграл «Металлург» (3:2 ОТ). Счет в решающей серии розыгрыша Кубка Гагарина стал 3-2 в пользу магнитогорцев.

«Была нормальная, ровная игра, надо двигаться дальше. Игра и состоит из ошибок, и голы забиваются после ошибок. Играют не детские команды, а те, которые могут использовать ошибки, и ЦСКА использовал на одну ошибку больше.

Не думаю, что сказалось отсутствие Коростелева, просто Кошелев физически в данный момент готов лучше. Дали Никите передохнуть», – сказал вице-президент .

ЦСКА и «Магнитка» выдали великий матч. Хоккей в финале Кубка Гагарина – топ!