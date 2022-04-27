Вице-президент «Металлурга» о 2:3: «Игра состоит из ошибок, ЦСКА использовал на одну больше. Играют не детские команды»

Теги Металлург Мг ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Коростелев Семен Кошелев Сергей Ласьков Хоккей

Сергей Ласьков считает, что ЦСКА лучше использовал ошибки в 5-м матче финала.

Московский клуб в гостях обыграл «Металлург» (3:2 ОТ). Счет в решающей серии розыгрыша Кубка Гагарина стал 3-2 в пользу магнитогорцев. 

«Была нормальная, ровная игра, надо двигаться дальше. Игра и состоит из ошибок, и голы забиваются после ошибок. Играют не детские команды, а те, которые могут использовать ошибки, и ЦСКА использовал на одну ошибку больше.

Не думаю, что сказалось отсутствие Коростелева, просто Кошелев физически в данный момент готов лучше. Дали Никите передохнуть», – сказал вице-президент «Металлурга».

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