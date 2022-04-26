Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Радует, что такие сражения происходят в КХЛ. Смотрибельный хоккей, нервы напряжены»

Александр Кожевников оценил ход финала Кубка Гагарина.
ЦСКА победил «Металлург» (3:2 ОТ) в пятом матче, сократив отставание в серии – 2-3.
«ЦСКА – молодцы. Старались, выиграли, здорово отыграли в обороне – это самое главное для них. Дальше матч в Москве.
Радует, что такие сражения происходят у нас в КХЛ! Ребята играют чисто, без грязи. Смотрибельный хоккей, нервы напряжены. Смотрим дальше.
У «Магнитки» много чего было, но немного не хватило, нервы не железные, где-то потряхивает.
Если есть мастерство, нужно пасы в клюшку отдавать. Сейчас самое главное – нервы», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
ЦСКА и «Магнитка» выдали великий матч. Хоккей в финале Кубка Гагарина – топ!