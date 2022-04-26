Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Радует, что такие сражения происходят в КХЛ. Смотрибельный хоккей, нервы напряжены»

Теги Металлург Мг ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников оценил ход финала Кубка Гагарина.

ЦСКА победил «Металлург» (3:2 ОТ) в пятом матче, сократив отставание в серии – 2-3.

«ЦСКА – молодцы. Старались, выиграли, здорово отыграли в обороне – это самое главное для них. Дальше матч в Москве.

Радует, что такие сражения происходят у нас в КХЛ! Ребята играют чисто, без грязи. Смотрибельный хоккей, нервы напряжены. Смотрим дальше.

У «Магнитки» много чего было, но немного не хватило, нервы не железные, где-то потряхивает.

Если есть мастерство, нужно пасы в клюшку отдавать. Сейчас самое главное – нервы», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

ЦСКА и «Магнитка» выдали великий матч. Хоккей в финале Кубка Гагарина – топ!

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