Нестеров о передаче в овертайме: «Включил ноги, побежал, пара пауз, пас – и гол. Сделал все, как учили, мне было бесполезно бросать»

рассказал о голевой передаче в овертайме игры с .

ЦСКА обыграл магнитогорцев со счетом 3:2 в пятом матче серии финала Кубка Гагарина.

В дополнительное время Нестеров отдал голевую передачу на Класа Дальбека.

– Это был самый сложный матч в карьере в плане психологии? Не было права на ошибку.

– У меня уже был один такой случай. Мы в полуфинале играли с «Трактором» против Казани в 2012 году. Тоже уступали 1-3 в серии.

– Опишите момент, как ЦСКА забил в овертайме.

– Шайба вышла из зоны. Соперник поехал меняться.

Я включил ноги и побежал. Пара пауз, пас – и гол. Сделал все, как учили. Все свалились в мою сторону. Мне было бесполезно бросать, поэтому я отдал пас.

– Давило, что ЦСКА никак не мог забить Василию Кошечкину?

– Это больше вопрос к нападающим.

Дело защитников – ловить шайбы на себя и не пропускать. Но без голов ты не победишь, поэтому забивать надо было обязательно, – сказал защитник ЦСКА.

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