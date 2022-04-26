Нестеров о передаче в овертайме: «Включил ноги, побежал, пара пауз, пас – и гол. Сделал все, как учили, мне было бесполезно бросать»

Никита Нестеров рассказал о голевой передаче в овертайме игры с «Металлургом».
ЦСКА обыграл магнитогорцев со счетом 3:2 в пятом матче серии финала Кубка Гагарина.
В дополнительное время Нестеров отдал голевую передачу на Класа Дальбека.
– Это был самый сложный матч в карьере в плане психологии? Не было права на ошибку.
– У меня уже был один такой случай. Мы в полуфинале играли с «Трактором» против Казани в 2012 году. Тоже уступали 1-3 в серии.
– Опишите момент, как ЦСКА забил в овертайме.
– Шайба вышла из зоны. Соперник поехал меняться.
Я включил ноги и побежал. Пара пауз, пас – и гол. Сделал все, как учили. Все свалились в мою сторону. Мне было бесполезно бросать, поэтому я отдал пас.
– Давило, что ЦСКА никак не мог забить Василию Кошечкину?
– Это больше вопрос к нападающим.
Дело защитников – ловить шайбы на себя и не пропускать. Но без голов ты не победишь, поэтому забивать надо было обязательно, – сказал защитник ЦСКА.
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